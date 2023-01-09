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Глава дипломатии Евросоюза назвал беспорядки в Бразилии «нелегальной оккупацией»

Егор Провоторов
В мире
Глава дипломатии Евросоюза назвал беспорядки в Бразилии «нелегальной оккупацией»
Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и поддержал президента страны Лулу да Силву. Об этом он заявил в воскресенье, 8 января.

Руководитель дипслужбы ЕС заявил, что «потрясен актами насилия» со стороны «агрессивных экстремистов». Боррель также выразил полную поддержку действующему главе латиноамериканского государства.

Также беспорядки осудил глава Евросовета Шарль Мишель, выразивший полную поддержку Лулу да Силве. Он назвал произошедшее «нападениями на демократические институты в Бразилии». Политик напомнил, что президент южноамериканской страны был законно избран миллионами жителей страны путем свободных и справедливых выборов, пишет газета «Известия».

Накануне в Бразилии был введен режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков.

До этого протестующие сподвижники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняют протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами.

Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Бразилия Беспорядки
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