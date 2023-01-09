Посольство РФ рекомендовало россиянам не выходить на улицы Бразилиа

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Посольство РФ в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками в городе. Об этом в воскресенье, 8 января, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Дипломат подчеркнул, что сам город в настоящее время «практически мертвый, пустой». При этом он заметил, что обстановка в Бразилиа остается сложной. В настоящее время в дипмиссию не поступали данные о пострадавших соотечественниках, а также запросов о помощи от них.

Здание дипмиссии России в бразильской столице расположено неподалеку от проспекта министерств и площади Трех властей, где и развернулись основные беспорядки. По мнению дипломата, находящиеся в посольстве сотрудники слышали взрывы светошумовых гранат, которые сотрудники органов правопорядка применяли против протестующих, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что полицейские задержали более 30 участников антиправительственных беспорядков, устроенных сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны.