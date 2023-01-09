Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посольство РФ рекомендовало россиянам не выходить на улицы Бразилиа

Егор Провоторов
В мире
Посольство РФ рекомендовало россиянам не выходить на улицы Бразилиа
Фото: Pixabay

Посольство РФ в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками в городе. Об этом в воскресенье, 8 января, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Дипломат подчеркнул, что сам город в настоящее время «практически мертвый, пустой». При этом он заметил, что обстановка в Бразилиа остается сложной. В настоящее время в дипмиссию не поступали данные о пострадавших соотечественниках, а также запросов о помощи от них.

Здание дипмиссии России в бразильской столице расположено неподалеку от проспекта министерств и площади Трех властей, где и развернулись основные беспорядки. По мнению дипломата, находящиеся в посольстве сотрудники слышали взрывы светошумовых гранат, которые сотрудники органов правопорядка применяли против протестующих, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что полицейские задержали более 30 участников антиправительственных беспорядков, устроенных сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны.

Россия Бразилия Беспорядки Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте