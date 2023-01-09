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Полицейские задержали более 30 участников беспорядков в Бразилии

Егор Провоторов
В мире
Полицейские задержали более 30 участников беспорядков в Бразилии
Фото: shutterstock

Как минимум 30 человек были задержаны в воскресенье, 8 января, за участие в беспорядках в бразильской столице, сообщает телеканал CNN Brazil.

По данным журналистов, речь идет о вандалах, которые ворвались в здание Национально конгресса (парламента) страны и устроивших там погром. На кадрах из здания видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры.

Помимо этого, в эфире телеканала показали участников беспорядков, которых в наручниках вывели из здания президентского дворца. В здании Федерального верховного суда вандалы разгромили зал заседаний и похитили судейские мантии. В настоящее время задержанных доставляют автобусами в полицейские участки, пишет ТАСС.

Накануне в Бразилии был введен режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков.

До этого протестующие сподвижники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами.

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