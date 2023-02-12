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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, которых ждет неожиданная прибыль 12 февраля

Юлия Курганова
Общество
Названы три знака зодиака, которых ждет неожиданная прибыль 12 февраля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет приятный сюрприз в виде неожиданной прибыли в воскресенье, 12 февраля.

Так, Скорпионам воскресенье принесет хорошую возможность улучшить финансовое состояние. Для этого важно быть открытым к людям и не избегать новых знакомств. Следует побороть застенчивость и постараться наладить диалог с окружающими.

Рыбам 12 февраля стоит позвонить старым знакомым. Именно они могут открыть возможности дополнительного заработка. Важно начать с повседневных общих тем для обсуждения и в процессе постепенно перейти к делам.

Стрельцам в последний день недели может крупно повезти, если они найдут в себе смелость рискнуть. Возможно, 12 февраля это именно тот день, когда нужно меньше думать и больше делать. Переступив через неуверенность, можно открыть очень интересные перспективы для приумножения имеющихся денег, сообщает издание «Московский комсомолец».

Астрологи назвали представителей трех знаков зодиака, которые располагают к себе людей с первого взгляда.

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