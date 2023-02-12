«Ее выписали домой умирать»: Ирина Безрукова рассказала о тяжелой смерти матери

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Мать российской актрисы Ирины Безруковой умерла в возрасте 38 лет. В эфире популярного шоу на телеканале НТВ «Секрет на миллион» актриса рассказала, что причиной ранней и очень тяжелой смерти матери стала врачебная ошибка.

По словам Безруковой, ее мать мучили тяжелые головные боли. Вскоре выяснилось, что их причиной была доброкачественная опухоль, которую попытались удалить. Однако подобные операции в то время делали не так хорошо, как сейчас. Опухоль продолжила расти, и пришлось делать вторую операцию.

— Аорту разрезали. Была потеря крови. Пока зашивали, восстанавливали, возможно, в мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью. Ее выписали домой умирать. Сначала она могла вставать, а потом уже нет. Ей было 38 лет, — поделилась Безрукова.

После смерти матери воспитанием будущей актрисы и ее сестры занялась бабушка.

Кроме того, Безрукова впервые рассказала, что была беременна от бывшего мужа Сергея Безрукова, но у нее случился выкидыш. Супруги прожили вместе 15 лет, после чего актер ушел к другой женщине. Ходили слухи, что причиной развода стало отсутствие детей у пары.