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Ирина Безрукова впервые рассказала о выкидыше в браке с бывшим мужем

Юлия Курганова
Общество
Ирина Безрукова впервые рассказала о выкидыше в браке с бывшим мужем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Ирина Безрукова в эфире популярного шоу на НТВ «Секрет на миллион» впервые рассказала, что была беременна от бывшего мужа Сергея Безрукова, но у нее случился выкидыш.

Главной темой на программе стало отсутствие общих детей у артистки и звезды сериала «Бригада». Супруги прожили вместе 15 лет, после чего актер ушел к другой женщине. Ходили слухи, что причиной развода стало отсутствие детей у пары.

Безрукова призналась, что у нее от экс-мужа мог родиться ребенок.

— Мы ничего не предпринимали, чтобы дети не появлялись. Предполагалось, что это легко произойдет, — рассказала знаменитость.

Когда у супругов не получилось завести детей естественным путем, они обратились к специалистам и прошли процедуру ЭКО. Но у Безруковой произошел выкидыш. Позже она хотела снова попробовать забеременеть, но муж ушел от нее. Несмотря на это, актриса не держит зла на бывшего супруга и считает, что у них было много счастливых моментов.

В ноябре прошлого года внучка знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева, потеряла нерожденного ребенка.

Знаменитости Беременность Сергей Безруков бывший муж Ирина Безрукова
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