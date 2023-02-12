Ефимов назвал самые популярные специальности среди выпускников вузов Москвы в 2022 году

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В прошлом году среди выпускников столичных университетов больше всего было экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 11 февраля.

— Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему остаются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция». В 2022 году дипломы по этим специальностям получили 52,2 и 26,9 тысячи студентов соответственно. Это 45 процентов всех выпустившихся, — сказал он.

Заммэра добавил, что тройку лидеров замкнуло направление «Информатика и вычислительная техника». По итогам 2022 года обучение по нему завершили девять тысяч студентов, что составило 5,1 процента от общего числа выпускников.

Помимо этого, в прошлом году был зафиксирован прирост абитуриентов, которые поступали на обучение прикладным наукам. Наибольшее число документов было подано по направлениям «Психологические науки», «Информатика и вычислительная техника» и «Геология, горное и нефтегазовое дело».

Доля бюджетных мест в 2022 году составила 38 процентов. Наибольшее число бюджетников в настоящее время обучается по программам механико-математических направлений, энергетики и нефтегазовых факультетов.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения.

При разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов. Благодаря этому школьники смогут получить первую специальность уже в 10–11-х классах.