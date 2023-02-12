Схема движения изменится на участках Северного и Новомосковского округов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

Схема движения временно изменится в Северном и Новомосковском административных округах. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Так, с 15 февраля до 1 марта для проезда будет недоступна одна полоса в сторону центра на участке Киевского шоссе в районе владения 2, корпус 1, по улице Картмазовские Пруды. Это связано с проведением строительных работ.

С 14 февраля до 15 апреля также закроют одну из трех полос на участке дублера Калужского шоссе в районе дома 1, строение 1. Ограничения введут из-за строительства инженерных сетей, говорится на официальном сайте мэра.

Кроме того, с 15 февраля по 30 августа будет введен ряд ограничений из-за реконструкции инженерных сетей на Лихоборской набережной. Подробнее — на инфографике.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 3 февраля по 25 марта для проезда закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».