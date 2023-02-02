Участок улицы Генерала Дорохова закроют для проезда до марта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На участке от д. 5, стр. 9 до д. 5, стр. 3 для проезда будут недоступны две полосы, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что на перекрытых участках будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

Помимо этого, с 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

На 5-й Кожуховской улице с 5 февраля по 6 февраля введут краткосрочные перекрытия из-за проведения киносъемок. Ограничения затронут участок в районе дома 15 по улице Петра Романова, автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршруты движения.