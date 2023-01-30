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Краткосрочные перекрытия введут на 5-й Кожуховской улице с 5 по 6 февраля

Александр Афонин
Город
Краткосрочные перекрытия введут на 5-й Кожуховской улице с 5 по 6 февраля
Фото: Вечерняя Москва
Москва, 5-я Кожуховская улица Карта всех событий

На 5-й Кожуховской улице с 5 февраля по 6 февраля будут введены краткосрочные перекрытия из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 января.

— В период с 17:00 5 февраля до 02:00 6 февраля в связи с проведением киносъемок будут краткосрочные перекрытия движения (не более 5 минут) на 5-й Кожуховской улице, — говорится в сообщении.

Краткосрочные перекрытия введут на 5-й Кожуховской улице с 5 по 6 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения затронут участок в районе дома 15 по улице Петра Романова. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали столичным автомобилистам заранее планировать маршруты движения.

До этого сообщалось, что с 4 по 21 февраля участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться. Введение ограничений будет осуществляться в период с 02:00 до 04:00.

Помимо этого, движение транспорта в Среднем Тишинском переулке будет ограничено в период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30. Перекрытие проезда связано с проведением инженерных работ.

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