Число погибших в результате падения в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух

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Москва, поселение Марушкинское, квартал № 63, дв1с2 Карта всех событий

Количество погибших после падения рабочих в шахту лифта с четвертого этажа строящегося здания в Новой Москве увеличилось до двух человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 12 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В связи с увеличением количества погибших в результате инцидента обстоятельства будут квалифицированы по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», сейчас трое оставшихся в живых пострадавших находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь. Расследование по уголовному делу продолжается, его ход и результаты контролирует прокуратура Москвы.

В пятницу в ТиНАО пятеро рабочих упали в шахту лифта в логистическом центре аэропорта Внуково. Трагедия произошла в поселении Марушкинском. Мужчины сорвались, проводя работы в шахте лифта, и упали с высоты семи метров. Изначально сообщалось, что в результате один человек погиб, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.