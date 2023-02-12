Собянин сообщил о двукратном сокращении количества аварий на МКАД за три года

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

За последние три года число смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, разработали и внедрили новую модель прогноза и предотвращения ДТП; регулируем схемы движения по МКАД, выявляя проблемные участки; ввели новые правила проезда грузовиков; установили 267 современных комплексов фотовидеофиксации, — заявил он.

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По словам мэра Москвы, правительство города обеспечивает круглосуточную работу 770 камер видеоаналитики. Также для предотвращения аварий на МКАД были установлены интерактивные табло, предупреждающие об авариях или дорожных работах на пути.

Каждый день МКАД пользуются более миллиона водителей. Весь комплекс применяемых мер позволяет Москве оставаться лидером по безопасности дорожного движения в России, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В конце января мэр сообщил, что в период с 2012 по 2022 год в столице стало на 34 процента меньше ДТП, а количество погибших на дорогах сократилось в 2,5 раза.

Подобных результатов удалось достичь благодаря комплексному развитию транспортной системы города. Также важную роль сыграла совместная работа с Госавтоинспекцией.