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Минобороны: Армия России уничтожила гаубицу M109 Paladin на Донецком направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Армия России уничтожила гаубицу M109 Paladin на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 12 февраля.

— На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, — говорится в сообщении.

Помимо этого, были ликвидированы гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира». На Южно-Донецком направлении в свою очередь было уничтожено более 50 человек личного состава ВСУ, а также четыре единицы техники, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины. Ликвидированные системы обеспечивали работу украинского транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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