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Мужчина изнасиловал подростка на юге Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Мужчина изнасиловал подростка на юге Москвы
Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в ЮАО 33-летнего мужчину, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в воскресенье, 12 февраля.

Она уточнила, что инцидент произошел в январе этого года. Обвиняемый через мессенджер познакомился с подростком, которому на тот момент не было 14 лет, и вступил с ним в интимную переписку.

Мужчина пригласил ребенка к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера. Вскоре в полицию обратились родители мальчика.

После задержания мужчина признал вину. Он обвиняется по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также «Развратные действия».

До этого сообщалось, что в Ленинградской области школьный учитель по информатике подозревается в развращении девочки. По данным следствия, 31-летний преподаватель пригласил 13-летнюю девочку к себе домой, после чего изнасиловал ее.

Следственный комитет Москва Подростки Уголовные дела Южный административный округ (ЮАО)
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