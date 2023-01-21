Полиция в Ленобласти задержала учителя, подозреваемого в изнасиловании девочки

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В Ленинградской области школьный учитель по информатике подозревается в развращении девочки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 31-летний преподаватель пригласил 13-летнюю девочку к себе домой, после чего изнасиловал ее. В дальнейшем стало известно о случившемся, и полицейские задержали мужчину по месту его жительства.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье — «Развратные действия». Сейчас преподаватель находится в изоляторе временного содержания, сообщает 78.ru.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге — полиция задержала учителя, которого подозревают в педофилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время работы в школе он действительно занимался развращением подростка, а файлы собирался распространить в Сети.

Другого подозреваемого в педофилии задержали сотрудники Следственного комитета в Подмосковье. Им оказался 85-летний настоятель монастыря так называемой истинно-православной церкви в деревне Острово Московской области. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».