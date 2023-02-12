Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс: Почти 800 камер обеспечивают безопасность поездок на МКАД

Александр Афонин
Город
Дептранс: Почти 800 камер обеспечивают безопасность поездок на МКАД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Для обеспечения безопасности езды по МКАД специалисты устанавливают необходимое оборудования, внедряют новые системы и корректируют разметку. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Чтобы поездки на МКАД были безопасными, мы вместе с Госавтоинспекцией: ставим камеры фотовидеофиксации — всего 267 камер, внедрили систему видеоаналитики — на МКАД работает 770 камер, изменили правила проезда для грузового транспорта, скорректировали разметку и сделали съезды безопаснее, — говорится в сообщении.

Благодаря предпринятым мерам число аварий на МКАД сократилось на 13 процентов в сравнении с 2020 годом. Также вдвое упала смертность при ДТП, а раненых из-за столкновений стало на 10 процентов меньше, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние три года число смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Для этого столичные власти приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения.

Транспорт МКАД Безопасность Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте