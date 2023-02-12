Дептранс: Почти 800 камер обеспечивают безопасность поездок на МКАД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Для обеспечения безопасности езды по МКАД специалисты устанавливают необходимое оборудования, внедряют новые системы и корректируют разметку. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Чтобы поездки на МКАД были безопасными, мы вместе с Госавтоинспекцией: ставим камеры фотовидеофиксации — всего 267 камер, внедрили систему видеоаналитики — на МКАД работает 770 камер, изменили правила проезда для грузового транспорта, скорректировали разметку и сделали съезды безопаснее, — говорится в сообщении.

Благодаря предпринятым мерам число аварий на МКАД сократилось на 13 процентов в сравнении с 2020 годом. Также вдвое упала смертность при ДТП, а раненых из-за столкновений стало на 10 процентов меньше, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние три года число смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Для этого столичные власти приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения.