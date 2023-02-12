Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космическую фотографию, где показан тектонический разлом, вызванный землетрясением в Турции.

— Как ранее сообщалось, Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции, — говорится в сообщении.

Фото: Роскосмос

Опубликованный в Telegram-канале Роскосмоса снимок был сделан с помощью аппарата «Канопус-В». Для сравнения к публикации прикрепили фотографию со спутника «Ресурс-П», она была сделана в июле 2021 года.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.