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Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

Александр Афонин
Общество
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции
Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космическую фотографию, где показан тектонический разлом, вызванный землетрясением в Турции.

— Как ранее сообщалось, Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции, — говорится в сообщении.

Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома в Турции Фото: Роскосмос

Опубликованный в Telegram-канале Роскосмоса снимок был сделан с помощью аппарата «Канопус-В». Для сравнения к публикации прикрепили фотографию со спутника «Ресурс-П», она была сделана в июле 2021 года.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.

Землетрясения Роскосмос Турция
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