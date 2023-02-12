Россия в группе риска: сейсмолог перечислил страны, в которых могут произойти землетрясения

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В мире ежедневно происходят серьезные землетрясения, но привлекать внимание эти процессы начинают только тогда, когда где-то случается слишком сильный толчок. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

По его словам, любые страны могут пострадать от землетрясений.

— Никто не отменял глобальную сейсмическую активность: землетрясения происходят по всему миру каждый день. Если говорить про магнитуду 4, то порядка 20 таких землетрясений в сутки происходит в разных частях мира, — рассказал Пулинец.

По его словам, только за сегодняшний день было зафиксировано два землетрясения в Грузии. За этот же период землетрясения происходили в Мексике, Гватемале, на Аляске, в Индонезии, Средиземном море, Новой Зеландии, Доминикане и некоторых других странах — везде с магнитудой больше 4, подчеркнул он.

Необязательно толчки в Грузии могли быть связаны с событиями в Турции, отметил эксперт.

— Если говорить о Грузии, то возможно, что эти землетрясения были инициированы турецким процессом. Но я бы не настаивал на этом. Если взять каталог землетрясений, посмотреть месяц назад, месяц вперед, то, как я уже говорил, увидите, что землетрясения происходят везде, — рассказал он.

Турецкое землетрясение оказалось в центре внимания, поскольку такие сильные явления происходят редко, пояснил сейсмолог. Последнее сильное землетрясение в Турции (примерное как нынешнее — магнитудой 7,5) было зафиксировано в 1999 году. Следующего сильного землетрясения в этой области не стоит ждать в ближайшие пару десятилетий, уверен Пулинец.

В России тоже есть риски землетрясений в сейсмоактивных областях, заметил специалист.

— В группе риска — наш Дальний Восток: Камчатка, Магадан, Курильские острова. А также Алтай, Прибайкалье и Кавказ. Каждая из этих областей имеет свои пределы по максимально ожидаемым магнитудам землетрясений. Контроль над этим проводится регулярно, — подчеркнул Пулинец.

Не очень сильные толчки, как сейчас наблюдались в Грузии, могут в ближайшее время произойти и в близлежащих регионах. Но не стоит ждать, что на фоне турецкого землетрясения случится что-то серьезное: уже прошло слишком много времени, заключил эксперт.

В воскресенье, 12 февраля, в Грузии было зафиксировано два землетрясения. Их магнитуда составила 4,4 и 3,3, сообщает Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии.