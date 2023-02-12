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Три книги о защитниках страны из Рязани передали в Музей Победы

Александр Афонин
Город
Три книги о защитниках страны из Рязани передали в Музей Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась торжественная церемония передачи трех книг издания «Солдаты Победы. 1941–1945 года», посвященных историям жителей Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 12 февраля.

— Мы передали в Музей Победы X, XI, XII тома издания «Солдаты Победы. 1941–1945 года». X том посвящен красноармейцам из Скопина и Скопинского района, XI том рассказывает о уроженцах города Сасово и Сасовсского района, XII том — это Путятинский, Пителинский и Пронский районы, — сказала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Церемония передачи книг состоялась в Зале Славы. Полученные биографии загрузили в проект «Лица Победы». Их можно посмотреть в мультимедийном зале «Лица Победы».

До этого сообщалось, что в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». В экспозиции представлены личные вещи альпинистов, в том числе горные лыжи, ледорубы, подлинные фотографии подъема и многое другое.

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