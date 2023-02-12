Пожар произошел в одной из строящихся башен «Москвы Сити»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 11 Карта всех событий

В одной из строящихся башен международного делового центра «Москва Сити» произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», пожар произошел в доме № 11 по 1-му Красногвардейскому проезду. На четвертом этаже загорелись строительные материалы.

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Площадь огня составила 50 квадратных метров, возгоранию присвоили ранг 1-БИС. По предварительной информации, в момент возгорания в здании никто не находился.

Движение по 1-му Красногвардейскому проезду временно перекрыто из-за возгорания, на месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на юге столицы произошел пожар в квартире жилого дома. К моменту прибытия сотрудников МЧС России хозяин жилища эвакуировался самостоятельно. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.