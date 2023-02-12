Автолюбителям рассказали, как уберечь себя от ослепления солнцем во время движения

Фото: Pexels

Чтобы застраховаться от ослепления в солнечную погоду, автолюбителям важно приобрести темные очки. Однако нужно пользоваться и другими способами защиты от солнечного света. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

В солнечную погоду обязательно нужно возить в машине темные очки, уверен эксперт.

— В автомобилях часто есть такая опция — место, куда кладут очки. Если такого места нет, многие эксперты огорчаются. Поэтому однозначно нужно надевать темные очки (или хотя бы щуриться, если их нет). Иначе водитель в один прекрасный момент не заметит ни рельефа, ни дороги, ни появившейся опасности, — предупредил специалист.

По мнению Субботина, не стоит выбирать фотохромные очки с изменяемой степенью затемнения. Такие очки недостаточно быстро реагируют на изменение освещения, например, при въезде в тоннель. Кроме того, очки с недорогими линзами не распознают ультрафиолет через ветровое стекло и потому не могут считаться эффективными, пояснил эксперт.

При пониженной видимости можно выбрать линзы другого цвета, посоветовал Субботин.

— Когда туман — тогда нужно надевать желтые очки. В результате будет виден рельеф, особенно зимой, — объяснил автоэксперт.

Никаких солнцезащитных покрытий на стекло наносить нельзя — это запрещено правилами, предупредил эксперт. При этом допустимо нанести темную пленку сверху, которая выполняет роль козырька, уточнил он.

При ярком солнце необходимо грамотно пользоваться козырьком в салоне, подчеркнул Субботин.

— Всегда в машине должен работать козырек. Иногда, когда солнце совсем низко опускается, я пододвигаю сиденье поближе. Когда ездишь развалившись, то козырька не хватает. Нужно подвинуть сиденье, приблизиться к козырьку, козырек совсем не откидывать к себе в район потолка или лобового стекла, а просто опустить вертикально вниз и смотреть вперед. Возможно, видна будет не вся дорога, но так все равно лучше, чем быть ослепленным, — уверен собеседник «ВМ».

В случае ослепления важно остановиться без резких маневров, оставаясь в своей полосе, заключил специалист.