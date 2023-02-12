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Бах: Политики не могут решать вопросы допуска атлетов на соревнования

Александр Афонин
Спорт
Бах: Политики не могут решать вопросы допуска атлетов на соревнования
Фото: shutterstock

Ни одно правительство не может решать вопросы, касающиеся участия тех или иных спортсменов в международных соревнованиях. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня, — сказал он.

Бах добавил, что комитет неоднократно видел выступления спортсменов конфликтующих стран. В связи с этим остается неясным, почему атлеты определенного государства не могут принимать участие в соревнованиях, передает норвежская газета VG.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «Вечерней Москве» предложение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации». По его словам, подобная инициатива является абсурдной.

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