Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме назвали абсурдом требование МОК для российских спортсменов

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
В Госдуме назвали абсурдом требование МОК для российских спортсменов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным. К тому же своими требованиями комитет вмешивается во внутреннюю политику России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, с одной стороны, МОК дает зеленый свет для спортсменов со всего мира принимать участие в соревнованиях международного уровня.

— Они в своем заявлении указывают, что ни один спортсмен не должен страдать из-за политической ситуации в мире или действий своего правительства. Но тут же они указывают, что спортсмен из РФ, который хочет попасть на Олимпиаду, должен доказать свою непричастность к СВО и осуждать российское правительство за проведение спецоперации. Да это же абсурд! — отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что российские спортсмены являются гражданами России и представляют национальные интересы своей страны, а не чужой.

— Требовать от наших спортсменов принимать или не принимать нужную для МОК позицию — это в некоторой степени вмешательство во внутренние дела нашей страны и каждого из нас, — продолжил собеседник «ВМ».

Возмутило Свищева и то, что в МОК не указали, как именно будет производиться отбор претендентов среди российских спортсменов на возможное участие в предстоящей Олимпиаде.

— Как они будут понимать, кого допускать, а кого исключать? Неужели допросы будут устраивать или отслеживать спортсменов? Это все непонятно для меня, — подчеркнул спикер.

Свищев назвал условия, которые предлагает МОК, унизительными для российских спортсменов и не уверен, что кто-либо из них согласится их выполнять.

О том, что российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине, возможно, следует допустить к соревнованиям, заявили 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК). Предполагается, что атлеты могли бы участвовать в соревнованиях как «нейтральные спортсмены» и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

Уточняется, что в случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК.

На заявление МОК отреагировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что российский комитет не согласен с условиями, которые ставят для возвращения российских спортсменов на международные турниры.

МОК Внешняя политика Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте