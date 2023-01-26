В Госдуме назвали абсурдом требование МОК для российских спортсменов

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Предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным. К тому же своими требованиями комитет вмешивается во внутреннюю политику России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, с одной стороны, МОК дает зеленый свет для спортсменов со всего мира принимать участие в соревнованиях международного уровня.

— Они в своем заявлении указывают, что ни один спортсмен не должен страдать из-за политической ситуации в мире или действий своего правительства. Но тут же они указывают, что спортсмен из РФ, который хочет попасть на Олимпиаду, должен доказать свою непричастность к СВО и осуждать российское правительство за проведение спецоперации. Да это же абсурд! — отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что российские спортсмены являются гражданами России и представляют национальные интересы своей страны, а не чужой.

— Требовать от наших спортсменов принимать или не принимать нужную для МОК позицию — это в некоторой степени вмешательство во внутренние дела нашей страны и каждого из нас, — продолжил собеседник «ВМ».

Возмутило Свищева и то, что в МОК не указали, как именно будет производиться отбор претендентов среди российских спортсменов на возможное участие в предстоящей Олимпиаде.

— Как они будут понимать, кого допускать, а кого исключать? Неужели допросы будут устраивать или отслеживать спортсменов? Это все непонятно для меня, — подчеркнул спикер.

Свищев назвал условия, которые предлагает МОК, унизительными для российских спортсменов и не уверен, что кто-либо из них согласится их выполнять.

О том, что российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине, возможно, следует допустить к соревнованиям, заявили 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК). Предполагается, что атлеты могли бы участвовать в соревнованиях как «нейтральные спортсмены» и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

Уточняется, что в случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК.

На заявление МОК отреагировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что российский комитет не согласен с условиями, которые ставят для возвращения российских спортсменов на международные турниры.