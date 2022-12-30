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«Риски высоки»: нужно ли России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола и что это даст сборной

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Риски высоки»: нужно ли России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола и что это даст сборной
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия может принять решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Если это случится, РФ получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки: например, ряд азиатских стран негативно отнесутся к такому переходу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

По его словам, возможность перехода в АКФ широко обсуждается в профессиональном сообществе и может иметь положительные последствия.

— В этом шаге есть определенные плюсы: например, получение нашими клубами и сборной международной игровой практики. Мы ее лишены на протяжении почти что года и будем лишены, скорее всего, на непонятный срок впереди, — объяснил эксперт.

Среди новых возможностей, которые даст членство в АКФ, — участие в азиатских клубных турнирах. Возможно, Россия также получит доступ к Кубку Азии — главному соревнованию азиатских футбольных команд, уточнил Шпитальник.

При этом есть и ряд минусов, которыми может сопровождаться уход России из УЕФА, предупредил собеседник «ВМ».

— Нужно ли нам это с точки зрения развития футбола? Выйдя из УЕФА, велик риск того, что мы туда в ближайшие десятилетия не вернемся. Мы играли на привычной европейской арене. Это сильнейшая конфедерация, имеющая больше всего мест на чемпионатах мира. Для нас это была европейская футбольная семья, хоть и выяснилось, что это не совсем так, — заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что России бессмысленно переходить в АКФ ради участия в чемпионате мира в 2026 году. УЕФА все равно сможет заблокировать России возможность участия.

Азиатский футбол для России — не совсем привычная среда, подчеркнул Шпитальник.

— Если сейчас мы придем в чужую семью, то что мы там будем делать и как нас там воспримут — вопрос большой. Конечно, там есть страны вроде Индии и Китая, с которыми у нас отношения налаженные, но есть также, например, Япония, Австралия, Южная Корея, входящие в список недружественных стран. Они завтра также откажутся с нами играть, как вчера те же поляки и шведы. Да, разумеется, другие не откажутся — все-таки нас там хоть как-то будут воспринимать. Хотя там тоже очень непростой народ, и рука FIFA может надавить и там, — отметил специалист.

По словам Шпитальника, принимать окончательное решение будут люди, наделенные футбольной властью и имевшие возможность трезво оценить ситуацию. Какое бы решение ни было финальным, оно не окажется спонтанным и эмоциональным. Однако обосновать логику будет довольно сложно, так как риски высоки, заключил эксперт.

Российский футбольный союз (РФС) планирует назначить на 30 декабря голосование о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом стало известно «РБ Спорт». Также отмечается, что финальное решение может быть принято 31 декабря.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что переход России в АКФ может стать фатальной ошибкой. По его мнению, «это катастрофическая ошибка, которая будет очень дорого стоить сборной России». Комментатор подчеркнул, что уйти из УЕФА будет легко, а вернуться — гораздо сложнее.

Он также добавил, что России нужно восстанавливаться в европейских футбольных институтах, играть в чемпионатах мира, Лиге чемпионов. Сейчас это проблематично, но не стоит опускать руки, уверен Губерниев.

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