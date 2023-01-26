Журова объяснила, почему идея МОК допустить не поддерживающих СВО россиян до соревнований — провокация

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявления МОК о том, что они рассмотрят вариант допуска российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию, на предстоящую Олимпиаду — вовсе не гарантия того, что такие условия будут выполнены со стороны комитета. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

По словам Журовой, в формулировке МОК есть очень важная фраза, которая зарождает зерно сомнения по поводу честности их намерений:

— Заметьте, в формулировке МОК есть важное слово — «возможно». Они, возможно, допустят спортсменов, которые не поддерживали СВО. То есть речь идет об очень туманных перспективах: могут позволить, а могут и нет. Далеко не факт, что это случится. Есть риск, что даже при выполнении всех условий перед решающим стартом МОК объявит, что они передумали. А затем выяснится, что они и вовсе не собирались пускать никого из спортсменов, хоть как-то связанных с РФ.

Журова уточнила, что похожая ситуация была перед Олимпиадой в Корее:

— Мы проходили уже такие истории, когда отбор через специальную комиссию МОК на Олимпиаду в Корее для наших спортсменов завершился тем, что их в последнюю минуту просто отстранили. И потом, очень много вопросов возникает сейчас, как они будут выбирать, кто сможет участвовать в играх, а кто нет. Неужели они будут проверять все высказывания спортсменов за весь период проведения СВО?

Депутат Госдумы подчеркнула, что в заявлении МОК имеется политическая подоплека и, прежде всего, она связана с попыткой внести разлад в российское общество:

— Во-первых, большинство сильных спортсменов не покинули страну. Они остались в России. Уехали далеко не самые сильные. И, судя по логике МОК, они даже если допустят россиян на международные спортивные мероприятия, то это будут отнюдь не самые лучшие. Но они прямо заявляют, что главным критерием отбора будет позиция по спецоперации, а не спортивные достижения человека. Это первая абсурдная ситуация, не соответствующая ни одной спортивной международной хартии.

Вторая абсурдная ситуация, по словам Журовой, связана с тем, что даже те, кто пройдет отбор МОК, должны будут выступать под нейтральными флагами:

— Такой «правильный» с точки зрения МОК спортсмен не будет представлять Россию. Тогда вообще возникает вопрос: зачем они это затеяли? А чтобы вызвать разногласие в нашем обществе.

Многих россиян будет возмущать, что их страну пусть даже косвенно и скрыто представляет не самый сильный «игрок», заключила Журова.

О том, что российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине, возможно, следует допустить к соревнованиям, заявили 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК). Предполагается, что атлеты могли бы участвовать в соревнованиях как «нейтральные спортсмены» и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

Уточняется, что в случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что даже в формулировках инициативы слишком много политики, а это должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.

Также на заявление МОК отреагировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что российский комитет не согласен с условиями, которые ставят для возвращения российских спортсменов на международные турниры.