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МЧС показало видео ликвидации пожара в строящейся башне «Москвы Сити»

Александр Афонин
Происшествия
МЧС показало видео ликвидации пожара в строящейся башне «Москвы Сити»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
11, 1-й Красногвардейский проезд, Москва Карта всех событий

МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара, который произошел в одной из строящихся башен международного центра «Москва Сити».

— Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Пресненской набережной, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / МЧС России

На кадрах видно, что возгорание произошло на нижних этажах здания. На месте работает 15 единиц техники и 50 спасателей.

По информации ведомства, площадь пожара достигла 100 квадратных метров, говорится в Telegram-канале «МЧС России».

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 12 февраля. На четвертом этаже строящийся башни загорелись строительные материалы. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС.

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