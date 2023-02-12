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МЧС показало видео ликвидации пожара в строящейся башне «Москвы Сити»
11, 1-й Красногвардейский проезд, Москва Карта всех событий
МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара, который произошел в одной из строящихся башен международного центра «Москва Сити».
— Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Пресненской набережной, — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что возгорание произошло на нижних этажах здания. На месте работает 15 единиц техники и 50 спасателей.
По информации ведомства, площадь пожара достигла 100 квадратных метров, говорится в Telegram-канале «МЧС России».
Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 12 февраля. На четвертом этаже строящийся башни загорелись строительные материалы. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС.
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