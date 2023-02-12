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Автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца

Александр Афонин
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Автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Зубовский бульвар, 17с1 Карта всех событий

В районе дома № 17 по Зубовскому бульвару произошло возгорание автомобиля. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону улицы Пречистинка (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На текущий момент специалисты уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение в районе инцидента осуществляется по двум полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой автомобиль загорелся 28 января на внутренней стороне 33-го километра МКАД. На месте работали профильные специалисты оперативных служб города. Для движения транспорта была перекрыта крайняя правая полоса.

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