В МИД России выразили разочарование из-за действий «Талибана»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия разочарована действиями руководства движения «Талибан»*, направленными на решение ситуации в Афганистане. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

— Мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы* справляются с ситуацией. Оно (движение — прим. «ВМ») проделало большую работу, выгнав американцев и все марионеточные правительства. Но оно не научилось управлять государством, — сказал он.

Дипломат добавил, что талибы неоднократно заявляли, что они усвоили уроки прошлого и не намерены повторять ошибки. Однако российская сторона в настоящее время видит совершенно другую картину, уточнил он.

Особую озабоченность вызывает социально-экономическая ситуация в стране, отметил Кабулов изданию The Week.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что сотрудничество с талибами принесет России много экономических преимуществ. Например, благодаря полезным ископаемым, находящимся в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в России.