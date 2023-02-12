Водитель автомобиля насмерть сбил женщину на Фестивальной улице

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Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

На Фестивальной улице произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 12 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, водитель автомобиля Mercedes 2003 года рождения совершил наезд на женщину-пешехода, которая в тот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Расследование произошедшего взято под контроль столичной прокуратуры. По завершении проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного к ответственности.

До этого сообщалось, что в ДТП с участием двух машин на Волгоградском проспекте пострадали два ребенка. Причиной аварии стало то, что один водитель при пересечении перекрестка не предоставил преимущество другому.