Два ребенка пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Москва, Волгоградский проспект, 181к1 Карта всех событий

В недавнем ДТП с участием двух машин на Волгоградском проспекте пострадали два ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 12 февраля.

— В результате дорожной аварии пассажиры автомобиля — мальчик 2020 года рождения и девочка 2019 года рождения — были доставлены для осмотра в одну из столичных больниц, угрозы их жизни и здоровью нет, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», причиной аварии стало то, что один водитель при пересечении перекрестка не предоставил преимущество другому. Сейчас прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором запечатлен сам момент ДТП. На кадрах видно, как одна машина, не сбавляя скорости и не тормозя, врезается на перекрестке в другую.

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ДТП, о котором идет речь, произошло утром 12 февраля на Волгоградском проспекте.

Недавно ДТП произошло на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе остановки «Районный центр Рассвет». Сообщалось, что столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, пострадали.