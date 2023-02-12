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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Волгоградском проспекте

Евгений Белоусов
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Волгоградском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Волгоградский проспект, 181к1 Карта всех событий

Две машины столкнулись в районе Волгоградского проспекта. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП существенно затруднено, рекомендуем объезжать данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Волгоградском проспекте Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

Недавно ДТП произошло на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе остановки «Районный центр Рассвет». Сообщалось, что столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, пострадали.

В начале февраля стало известно, что в 2022 году специалисты отремонтировали в Москве более 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов.

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