Ликвидировано возгорание автомобиля на Садовом кольце

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Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, которое произошло в районе дома № 17 по Зубовскому бульвару. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

На текущий момент проезд транспорта по участку осуществляется в штатном режиме. Ограничений проезда нет, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Возгорание автомобиля на Зубовском бульваре произошло вечером 12 февраля. На место инцидента были отправлены оперативные службы города. Причины произошедшего и информация о пострадавших не уточнялись.