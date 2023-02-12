Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ликвидировано возгорание автомобиля на Садовом кольце

Александр Афонин
Происшествия
Ликвидировано возгорание автомобиля на Садовом кольце
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, которое произошло в районе дома № 17 по Зубовскому бульвару. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

На текущий момент проезд транспорта по участку осуществляется в штатном режиме. Ограничений проезда нет, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Возгорание автомобиля на Зубовском бульваре произошло вечером 12 февраля. На место инцидента были отправлены оперативные службы города. Причины произошедшего и информация о пострадавших не уточнялись.

Автомобили Москва Садовое кольцо Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте