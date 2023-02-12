В ФРГ призвали создать «панъевропейскую» модель танка для поставок на Украину

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Европе следует создать панъевропейскую модель танка, которая объединит в себе черты немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, в дальнейшем его можно предоставить Украине. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот (СДПГ).

— Нам не нужны 11 разных танков в Европе, достаточно одного для экономии большого количества денег. Затем этот продукт также можно было бы легко поставить на Украину, — сказал он.

Политик добавил, что Европе уже давно следует перейти к совместной стратегии обороны. Сейчас, когда затрагивается вопрос систем вооружения, ситуация сравнима с «лоскутным одеялом», уточнил он. В интервью Welt am Sonntag Рот призвал к панъевропейской координации различных активностей в области вооружений.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовских вооружений изменится характер грядущего наступления российской армии. Собеседники «ВМ» полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит.