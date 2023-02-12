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AP: Австрию призвали не пускать депутатов из России на заседание ОБСЕ в Вене

Александр Афонин
В мире
AP: Австрию призвали не пускать депутатов из России на заседание ОБСЕ в Вене
Фото: shutterstock

Представители 20 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратились к правительству Австрии с требованием не допускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене депутатов из России, попавших под западные санкции. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает агентство Associated Press.

С такой инициативой выступили делегаты из Франции, Канады, Великобритании, Польши, Украины и других государств. Они отправили совместное письмо на имя канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Как утверждается, депутаты причастны к действиям России на Украине, в связи с чем их участие «недопустимо». Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь высказал мнение, что российским парламентариям нельзя посещать страны Запада, отмечает AP.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленбер заявил, что Евросоюз «не должен промахнуться» с возможным запретом на выдачу виз для граждан России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, объединению необходимо сперва подумать о следующем дне в отношениях.

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