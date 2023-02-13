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Приметы и советы

Генерал Гурулев заявил, что Польша готовит армию против России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генерал Гурулев заявил, что Польша готовит армию против России
Фото: shutterstock

В случае, если ВСУ будут поражены российскими войсками, Польше придется вступить в прямое вооруженное столкновение с РФ. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

— Польша использует свои войска, вооружается, использует резервистов, готовит армию. Мы должны понимать, что в случае поражения украинской армии, это второй эшелон Североатлантического альянса, который готов войти в зону поражения против наших сил, — написал он в Telegram-канале.

Генерал считает, что момент столкновения Польши с Россией не за горами, потому что в Варшаву идет массовое поступление оружия, уже к апрелю-маю будут созданы ударные группировки.

Гурулев отметил, что сейчас идет большой «информационный обман России».

— Враги говорят, что не поставят украинцам самолеты. Тем временем армия Польши создает все для «защиты Западной Украины», — заключил он.

Россия может победить в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке. Такое мнение высказал 12 февраля президент Польши Анджей Дуда.

Украина Польша Спецоперации Армия Россия
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