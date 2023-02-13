Ученые рассказали, какие части курицы могут вызвать онкологию при употреблении

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Куриное мясо считается самым диетическим, и его советуют употреблять при различных заболеваниях. Однако у этой птицы есть части, которые не рекомендованы в пищу и частое употребление которых может вызвать онкологию. Об этом сообщили китайские ученые.

Они рассказали, что самой вредной частью курицы считаются шея, кишки, гузка и лапы. В бульонах или иных блюдах, которые приготовлены из этих частей птицы, больше всего опасных компонентов.

Так, на шее у животных располагаются лимфатические железы, и куриная шея не является исключением. В лимфатических железах содержится большое количество токсинов и бактерий. Поэтому частое употребление куриной шеи может повысить риск развития рака.

В кишечнике находятся разные виды бактерий и остатки пищи, которые не всегда возможно полностью удалить. Избыточное потребление куриных кишок приведет к увеличению содержания жира в крови, а это может привести к развитию онкологии.

В куриных лапах высокое содержание жира, который тяжело усваивается. Их употребление в большом количестве приведет к набору веса. Также в куриных лапах остается множество гормонов, которые при попадании в организм могут навредить здоровью.

В хвостике курицы, или гузке, содержится много бактерий и токсинов, попадание которых в организм скажется на нем негативно, сообщается на портале WeChat.

Куриный бульон полезен для человеческого организма при лечении простуды и ОРВИ из-за наличия в мясе большого количества полезных элементов. Об этом рассказал терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев.