Москвичам представили первый рейтинг детских городских поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице впервые появился рейтинг детских городских поликлиник, составленный по результатам опроса горожан. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы проводим масштабную программу по преобразованию столичных поликлиник в Москве. Мы кардинально меняем подход к организации работы медучреждений и формируем среду, в которой врачи и пациенты доверяют друг другу. От этого во многом зависит приверженность человека к лечению и следование всем рекомендациям специалиста, — рассказала она.

Специальный опрос прошли родители, которые хотя бы раз в прошлом году посещали детскую поликлинику. Согласно результатам, самым лучшим в 2022 году стал филиал № 2 детской городской поликлиники № 38.

В рамках составления рейтинга учитывались такие критерии, как создание благоприятных условий в поликлинике, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году в столице завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а реконструкция закончится в 124 поликлиниках. По словам мэра города Сергея Собянина, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.