Капремонт фасада дома архитекторов Розенфельда и Извекова завершился на Кутузовском проспекте

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Кутузовский проспект, 22 Карта всех событий

Специалисты в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок фасад дома № 22 на Кутузовском проспекте. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Мы разработали уникальный проект проведения работ, подобрали максимально подходящие материалы и оборудование. Учли каждый, даже самый малейший нюанс объекта, — сказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Работы проводились на площади более чем 20 тысяч квадратных метров. В рамках капремонта рабочие очистили плоскости первого этажа и заделали трещины в стенах. После этого они произвели локальный ремонт кирпичной кладки.

Помимо этого, специалисты дофрагментовывали утраченные фрагменты фасадов, восстановили венчающий карниз, а также привели в порядок входные порталы.

До этого в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по обновлению дома 1931 года постройки на улице Сергея Макеева. Рабочие привели в порядок цоколь и заменили входные группы.