Завершен капремонт дома архитекторов Бибикова и Блохина в Москве

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, улица Сергея Макеева, 2с1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома 1931 года постройки на улице Сергея Макеева. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР).

— Было важно сохранить первозданную красоту объекта. Разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для ремонта этого дома, — заявил замгендиректора ФКР Владимир Кожиченков.

Специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, а после они нанесли на места намокания современный антисептический раствор. Затем мастера обновили штукатурный слой, заделали трещины и зашили швы.

На финальной стадии они нанесли новый красочный слой. Важно отметить, что историческое колористическое решение было сохранено.

Рабочие привели в порядок цоколь и заменили входные группы. Вместо старых входных дверей в подъезды они установили новые: эстетичные и удобные.

Вместо старых окон в местах общего пользования поставили современные пластиковые, которые отвечают всем современным нормам энергоэффективности. На доме появились новые флагодержатели, водостоки, красивая отмостка.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизм с элементами неоклассики.

Также стало известно, что завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 7/6 на улице Волхонке. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.