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Три уличные фотовыставки о зимних видах спорта открыли в Москве

Лейла Алиева
Город
Три уличные фотовыставки о зимних видах спорта открыли в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

Напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе открылись фотовыставки о зимних видах спорта. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На экспозициях представлены снимки столичной резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке «Сокольники», Детском Черкизовском парке, тюбинговых и ледяных горок в районе Митино и многое другое.

Всего в городе в этом году работает свыше четырех тысяч объектов зимнего отдыха, среди которых порядка 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, 383 лыжные трассы, 338 ледяных и снежных горок, более 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 20 лыжных баз и семь горнолыжных склонов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна фотовыставка откроется на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах, а также в Екатерининском парке. Экспозиция будет посвящена предпрофессиональному образованию и профориентационным проектам в столичных школах.

Фотография Москва Выставки
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