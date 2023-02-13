Более половины обращений москвичей в чате mos.ru обработал искусственный интеллект

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За три года в чате на портале mos.ru ответили почти на три миллиона вопросов горожан, более половины из которых обработал искусственный интеллект. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

— Чат на портале mos.ru уже три года является значимым каналом обратной связи для москвичей. Ежедневно пользователи обращаются к нему в среднем 2,5 тысячи раз, больше половины всех вопросов помогает решить чат-бот, который работает с применением технологий искусственного интеллекта, — рассказал он.

С его помощью москвичи могут найти необходимую услугу или раздел на mos.ru, также искусственный интеллект даст ссылку на полезную инструкцию или расскажет, как оплатить коммунальные услуги.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в прошлом году чат-бота усовершенствовали и внедрили технологию понимания естественного языка, а также более 1,7 тысячи новых тематик, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты модернизировали сервис передачи показаний водосчетчиков в мобильном приложении «Моя Москва», благодаря чему процедура станет намного проще для пользователей.