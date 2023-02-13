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Школьник ранил топором трех учащихся в казахстанском Петропавловске

Араз Салехов
В мире
Школьник ранил топором трех учащихся в казахстанском Петропавловске
Фото: Pixabay

Ученик девятого класса принес в школу топор и ранил трех школьников. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил руководитель управления образования Назир Жашибеков.

По его словам, инцидент произошел около 08:00. Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двоих направили в детскую областную больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему оказали помощь на месте.

— Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором, — рассказал Жашибеков.

При этом какую-либо иную информацию чиновник разглашать не стал. Полицейские уже задержали нападавшего, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает МИА «Казинформ».

В октябре 2022 года девятиклассник в Богучаре Воронежской области попал в больницу после ссоры со сверстником в школе. Словесный конфликт произошел между двумя девятиклассниками. В результате один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в голову.

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