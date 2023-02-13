Овчинский: «Московская техническая школа» подготовит специалистов по большим данным

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

В «Московской технической школе» запущена новая программа профессиональной переподготовки инженеров по направлению «Специалист по большим данным».

— Курс разработан «Московской технической школой» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках направления «Искусственный интеллект в промышленности, — сообщил в понедельник, 13 февраля, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский добавил, что специалисты «Московской технической школы» совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали 18 обучающих программ, из них шесть будут направлены на обучение специалистов по большим данным.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные циклы дает компаниям серьезные преимущества за счет возможностей автоматизации, качественного контроля производственных процессов и в целом оптимизации принимаемых решений.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Программы профессиональной подготовки в сфере Data Science будут направлены как на знакомство с основными технологиями и подходами анализа, так и на создание алгоритмов обработки данных для подачи их в нейросети, разработку компьютерных программ и приложений. Еще четыре программы направлены на анализ данных.

— Программы разработаны ведущими преподавателями-практиками МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе новейших знаний и технологий в области искусственного интеллекта и будут интересны как практикующим ИT-специалистам, так и тем, кто только начинает свой путь в отрасли, — отметила директор Центра дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова.

Помимо приобретения теоретических знаний студенты МТШ получат практические навыки в университетских лабораториях. Методы машинного обучения и интеграция технологий искусственного интеллекта помогут повысить эффективность, стабильность и безопасность производства.

Выбрать курс по искусственному интеллекту и подать заявку на обучение можно на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы.

Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы. Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95 процентов потраченных средств.