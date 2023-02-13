Московские археологи ежегодно проводят раскопки в среднем на 600 объектах

Фото: shutterstock

Московские археологи проводят раскопки в среднем на 600 площадках в год. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— В среднем каждый год археологические исследования проводятся на 600 объектах. Новый археологический сезон начнется весной, и мы надеемся, что археологи порадуют нас новыми интересными находками, — рассказал он.

В прошлом году археологи исследовали 650 объектов, общая площадь раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. В 2022 году специалисты нашли около 250 тысяч предметов, а за последние 12 лет — почти 90 тысяч археологических артефактов, передает агентство городских новостей «Москва».

За последние десять лет в Москве отреставрировали более 1,9 тысячи памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Археологи обнаружили, например, монументальную живопись XVII века при реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря, а также фрески, рельефы и каминный портал в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина.