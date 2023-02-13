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Мошенник под видом сотрудника прокуратуры выкрал у пожилой женщины полмиллиона рублей

Араз Салехов
Происшествия
Мошенник под видом сотрудника прокуратуры выкрал у пожилой женщины полмиллиона рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Злоумышленник обманным путем выкрал у 86-летней женщины полмиллиона рублей, представившись сотрудником прокуратуры. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 13 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на домашний телефон пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. В ходе разговора он сообщил, что ее внучка стала виновницей дорожной аварии. Злоумышленник за непривлечение родственницы к уголовной ответственности потребовал у женщины 800 тысяч рублей.

Та заявила, что таких денег у нее нет, предложив 500 тысяч рублей. Мужчина согласился на эту сумму и сказал, что к ней подъедет знакомый, который заберет деньги. После передачи средств пенсионерка выяснила, что ее обманули.

В ходе разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, забравшего деньги у женщины. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Свердловской области. Правоохранители выяснили, что задержанный нашел в одном из мессенджеров объявление о работе курьером — ему нужно было забирать деньги по адресам, переводить деньги на банковские счета злоумышленников, оставляя себе проценты от перечисленной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Похожий случай произошел 7 февраля — аферист на севере столицы украл у пенсионерки более миллиона рублей.

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