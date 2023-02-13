Ефимов: Москва заключит с инвестором офсетный контракт на производство лекарств

Фото: пресс-служба

Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе, победитель которого сможет заключить с городом офсетный контракт на создание производства лекарств и поставку препаратов по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН) для нужд столицы. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город будет в течение пяти лет закупать у предприятия кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, в результате офсетного контракта бизнес получает гарантированный рынок сбыта, а регион — необходимую продукцию. Столица первой стала заключать с инвесторами офсеты.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что на данный момент город заключил с инвесторами шесть офсетных контрактов. По трем из них поставки уже начались: столица получает лекарственные препараты, медицинские изделия для стомированных больных, а также продукты питания для молочных кухонь.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас город работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.