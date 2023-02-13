Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: В столице запустили онлайн-сервис с инструкциями по развитию бизнеса в 20 популярных направлениях

Александр Афонин
Город
Сергунина: В столице запустили онлайн-сервис с инструкциями по развитию бизнеса в 20 популярных направлениях
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Начинающие столичные предприниматели теперь могут воспользоваться новым сервисом «Бизнес-треки», где собраны инструкции по 20 направлениям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 13 февраля.

— Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела, — сказала она.

В разработке сервиса принимали участие представители малого и среднего бизнеса. В основу инструкций лег их профессиональный опыт. Пользователи могут узнать о различных нюансах в оформлении идеи проекта, финансового планирования и многого другого.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что городские предприниматели могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников.

Так, с 2020-го, то есть за три года существования программы, столица выделила малому и среднему бизнесу на эти цели 223 миллиона рублей. В текущем году на субсидии направят порядка 150 миллионов.

Предприниматели Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте