Сергунина: В столице запустили онлайн-сервис с инструкциями по развитию бизнеса в 20 популярных направлениях

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Начинающие столичные предприниматели теперь могут воспользоваться новым сервисом «Бизнес-треки», где собраны инструкции по 20 направлениям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 13 февраля.

— Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела, — сказала она.

В разработке сервиса принимали участие представители малого и среднего бизнеса. В основу инструкций лег их профессиональный опыт. Пользователи могут узнать о различных нюансах в оформлении идеи проекта, финансового планирования и многого другого.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что городские предприниматели могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников.

Так, с 2020-го, то есть за три года существования программы, столица выделила малому и среднему бизнесу на эти цели 223 миллиона рублей. В текущем году на субсидии направят порядка 150 миллионов.