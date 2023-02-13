СМИ: На российском рынке образовался профицит ноутбуков в миллион штук

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На российских складах образовался профицит ноутбуков в миллион штук — там представлены как китайские бренды, так и российские, американские и тайваньские. Об этом сообщили участники рынка.

— Больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio, — рассказали они.

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев заявил, что затоваренность образовалась из-за дефицита гаджетов в начале прошлого года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. При этом новые цепочки поставок и параллельный импорт устранили угрозу дефицита и товар просто скопился на складах. Такая тенденция может привести к снижению цены на часть моделей на 10–15 процентов после февральских и мартовских праздников, сообщает «Коммерсант».

В России упали цены на ноутбуки. Такие данные 6 февраля опубликовал крупный аналитический центр. Стоимость ноутбуков снизилась на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие модели сейчас выгоднее купить.