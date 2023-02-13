Роскомнадзор запустил систему для поиска запрещенного контента в интернете

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Подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил информационную систему «Окулус», которая занимается поиском запрещенного контента в Сети. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе центра.

— Разработчики уже завершили работу над системой «Окулус». В декабре 2022 года ее протестировали в работе. С января 2023 года ИС (информационные системы — прим. «ВМ») начали интегрировать с работающими системами мониторинга, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Окулус» уже в полном объеме начал выполнять свои задачи, в частности выявлять нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. Так, система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах, которые призывают к массовым незаконным действиям и имеют экстремистскую тематику, передает РИА Новости.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор заблокировал 404 сайта с противоправным контентом. Сотрудники ведомства постоянно проводят мониторинг Сети для выявления ресурсов, на которых пропагандируют наркотики, продают их или вербуют курьеров и перевозчиков запрещенных веществ.