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СВР: США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ

Араз Салехов
В мире
СВР: США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
Фото: shutterstock

В январе этого года власти США отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР).

— По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»**, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ, — говорится в материале.

Также американцы хотят привлечь к сотрудничеству выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. Террористов уже готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии, сообщает сайт СВР.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ ликвидировали межрегиональную ячейку террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*** в Москве и Красноярске. По предварительным данным, четверо злоумышленников занимались вербовкой и отправкой боевиков в Сирию. Помимо этого, они финансировали членов группировки, а также призывали к террористической деятельности.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

*** Катиба Таухид валь-Джихад — террористическая организация, запрещенная в России.

Служба внешней разведки Россия Терроризм
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